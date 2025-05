Tali temia colocar Gretchen na sala por causa de Dhomini: 'Ele compraria briga'| Power Couple

O comportamento de Dhomini foi alvo de comentários de Tali, Rafa, Carol, Radmés, Silvia e André nesta sexta-feira (23). Eles criticaram o fato do empresário gritar com Carol. Tali disse que teve medo de colocar Gretchen na sala, porque o marido de Adriana podia se voltar contra ela. ref="https://playplus.com"> PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.