Victor acredita que Cris pode passar informações dele para rivais | Power Couple

Victor disse para Radamés na tarde desta quarta-feira (25) que tem evitado falar sobre jogo quando Cris está por perto. O ator acredita que a influenciadora pode passar informações para os adversários dele no jogo, já que a esposa de Kadu se reaproximou dos casais do grupo rival.



