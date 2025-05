Victor diz que pode perdoar Everton, mas recusa amizade: 'Não fale mais comigo' | Power Couple

Após discutir com Everton no domingo (18), Victor se demonstrou magoado com o rival durante conversa com Silvia e André. O ator disse que pode perdoar o apresentador de rodeios, mas não quer ter uma relação de amizade com ele. Para Victor, Everton foi maldoso ao debochar sobre o fato de Rayanne ter perdido concurso de miss.



