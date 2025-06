Victor e Rafa descolorem a barba: 'A gente está fazendo arte' | Power Couple

No início da tarde desta quarta-feira (11), Victor e Rafa deram uma repaginada em seus visuais! Com o auxílio de Rayanne, que preparou uma mistura com água oxigenada, os dois descoloriram suas barbas. “A gente está fazendo arte”, disse o repórter. “Não tem mais o que inventar”, observou Kadu. Depois de verem o resultado, eles ainda tentaram convencer Radamés a fazer o mesmo!



