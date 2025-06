Victor, Ray e Rafa tentam adivinhar como será a próxima Prova dos Casais | Power Couple

A próxima Prova dos Casais pode ser decisiva para definir os finalistas do Power Couple, por isso os participantes estão ansiosos para o desafio. Ray, Victor e Tali especularam na tarde deste domingo (29) como será a dinâmica. Durante a conversa, o trio também relembrou provas de edições anteriores do reality.



