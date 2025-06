Victor se irrita com organização da cozinha e reclama de adversários| Power Couple

Victor ficou irritado na tarde desta quarta-feira (25) com a organização da cozinha feita por adversários. O ator reclamou com os colegas de confinamento, pois percebeu que jogaram parte da comida separada por ele.



