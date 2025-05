‘Você teve coragem de colocar a Carol no sofá’, diz Dhomini para Adriana | Power Couple

Adriana e Dhomini redefiniram os quartos dos participantes do jogo. Depois, na Suíte Romã, o Casal Power conversou sobre as decisões de Adriana, e Dhomini chegou a comentar que a parceira “teve a coragem de deixar Carol no sofá”. O empresário está preocupado com a força e a influência que a judoca adquiriu dentro da Mansão Power. Mas a corretora de imóveis se defendeu e afirmou que seria incoerente tirar Carol e Radamés da atual posição.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.