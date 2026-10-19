Instituto Ressoar e RECORD Brasília reúnem voluntários para plantio de ipês no Parque da Cidade Ação do Ressoar Solidário 2026 contou com a parceria do Instituto Arvoredo e uniu preservação ambiental, educação e voluntariado

Divulgação RECORD Brasília

O Parque da Cidade, em Brasília, recebeu neste sábado (17) uma ação de plantio de mudas de ipês, árvores características do Cerrado. Promovida pelo Instituto Ressoar em parceria com a RECORD Brasília, a iniciativa integra o Ressoar Solidário 2026 e reuniu voluntários em uma mobilização de cuidado com o meio ambiente.

A atividade contou com o apoio do Instituto Arvoredo, que orientou os participantes e demonstrou, na prática, como realizar o plantio das mudas. Durante a ação, os voluntários também puderam conhecer mais sobre o Cerrado e a importância da preservação do bioma, aproximando o aprendizado da experiência em campo.

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Além de contribuir para a arborização do parque, o encontro incentivou a solidariedade e o trabalho voluntário, mostrando como a participação da comunidade pode gerar benefícios para os espaços públicos e para a qualidade de vida da população.

Ao unir educação ambiental e mobilização social, o Ressoar Solidário 2026 reforça a responsabilidade coletiva na preservação da natureza e estimula atitudes de cuidado com o patrimônio ambiental para as atuais e futuras gerações.