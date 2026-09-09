RECORD Brasília revela novo talento da música sertaneja do DF no Reality Celeiro Sertanejo Reality musical movimentou o cenário sertanejo brasiliense e consagrou Lucas Alvez como campeão

Divulgação RECORD Brasília

A RECORDBrasília realizou, entre os meses de agosto e setembro, o Celeiro Sertanejo, reality musical exibido no Agro Record com a missão de descobrir e dar visibilidade a novos talentos da música sertaneja do Distrito Federal.

Ao longo da competição, artistas e duplas passaram por diferentes etapas, em uma disputa que movimentou o cenário sertanejo local e mobilizou o público dentro e fora da televisão.

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Com formato multiplataforma, o projeto reuniu apresentações no Agro Record, participação de madrinhas influenciadoras ligadas ao universo agro, conteúdos no Balanço Geral e uma forte mobilização nas redes sociais, onde as torcidas tiveram participação decisiva na escolha dos candidatos que avançaram na competição.

No último sábado (5), os quatro finalistas escolhidos pelo público subiram ao palco para a grande batalha final. Durante o evento, o público presente pôde acompanhar as apresentações e votar em totens interativos para escolher o vencedor.

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O cantor Lucas Alvez conquistou a preferência do público e foi consagrado o grande vencedor do Festival Celeiro Sertanejo, revelando-se como o novo talento da música sertaneja de Brasília.

No domingo (6), Lucas voltou ao palco, desta vez como protagonista, para a gravação de seu audiovisual, prêmio conquistado na competição e que marca o início de uma nova etapa em sua trajetória artística.

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Mais do que uma disputa musical, o Festival Celeiro Sertanejo criou uma vitrine para artistas da região, aproximou novos talentos do público e reforçou a presença da música sertaneja produzida no Distrito Federal em diferentes plataformas da Record Brasília.