Alessandro Saturno assume o comando do Balanço Geral DF na RECORD Brasília A partir desta segunda-feira, 29 de junho, o jornalista Alessandro Saturno passa a comandar o Balanço Geral DF, exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30, na RECORD Brasília

Divulgação RECORD Brasília

Com uma trajetória de 23 anos na emissora, Alessandro construiu sua carreira dentro da própria RECORD Brasília. Iniciou sua jornada como estagiário e, ao longo dos anos, atuou como produtor, editor, repórter local, repórter da rede nacional e apresentador, consolidando-se como um dos principais nomes do jornalismo da casa.

Conhecido do público por sua atuação à frente do DF Record, Alessandro acumula experiências marcantes na cobertura de grandes acontecimentos, incluindo reportagens especiais no Oriente Médio. Em 2025, passou a integrar o rodízio de apresentadores do Jornal da Record, um dos principais telejornais do país.

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Divulgação RECORD Brasília

Pernambucano de nascimento e brasiliense de coração desde os cinco anos de idade, Alessandro acredita na informação como ferramenta de transformação social e tem na linguagem simples e direta uma das marcas de seu trabalho. Jornalista, pós-graduado em Direito Público e advogado, sempre teve na educação e no aprendizado os pilares de sua trajetória profissional.

Agora, Alessandro assume o desafio de estar à frente do Balanço Geral DF, levando ao público a credibilidade, a experiência e a proximidade que marcaram sua carreira na RECORD Brasília.

O público poderá acompanhar Alessandro Saturno no comando do Balanço Geral DF a desta segunda-feira, 29 de junho, às 11h30, na RECORD Brasília.