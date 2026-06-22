Balanço no Entorno transforma Águas Lindas de Goiás em um dia de cidadania e celebração Evento da RECORD Brasília levou serviços gratuitos, entretenimento e grandes premiações para a população

Divulgação RECORD Brasília Ronaldo Silva

No último sábado, 20 de junho, a RECORD Brasília realizou a 4ª edição do Balanço no Entorno, desta vez em Águas Lindas de Goiás. O evento reuniu a comunidade em um dia de muita prestação de serviços, entretenimento e integração, levando uma programação especial para moradores de todas as idades.

Com o propósito de estreitar os laços com as cidades do Entorno do Distrito Federal, a iniciativa ofereceu serviços gratuitos à população, orientações de cidadania, atividades recreativas e atrações voltadas para toda a família, transformando o evento em um grande ponto de encontro da comunidade.

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Um dos momentos mais esperados foi o sorteio do tradicional Caminhão de Prêmios, que distribuiu diversos itens aos participantes e garantiu emoção e alegria ao público presente.

Transmitido ao vivo pelo Balanço Geral, o evento contou com a participação dos apresentadores da RECORD Brasília e o envolvimento direto dos moradores, reforçando o compromisso da emissora em promover ações que unem informação, cidadania e entretenimento.

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Com mais uma edição de sucesso, o Balanço no Entorno segue fortalecendo a conexão da RECORD Brasília com as cidades goianas da região, levando serviços, oportunidades e momentos de celebração para a população.