RECORD Brasília é media partner da Micarê Candanga Cobertura que conecta grandes eventos ao público e reforça a presença da emissora nos momentos mais marcantes da capital

Divulgação RECORD Brasília

Nos dias 1º e 2 de maio, Brasília foi palco de uma das maiores micaretas já realizadas na capital. A Micarê Candanga reuniu cerca de 40 mil pessoas em uma programação que contou com grandes nomes da música nacional, como Bell Marques, Durval Lelys e Timbalada, entre outras atrações.

A RECORD Brasília participou como media partner oficial, ampliando a visibilidade do evento e reforçando sua presença em iniciativas de grande alcance na cidade. A marca da emissora esteve presente em diferentes pontos da estrutura, com destaque para um painel de 8 metros instalado em área estratégica.

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Para o diretor comercial e de marketing da RECORD Brasília, Douglas Lopes, “a presença em eventos dessa relevância reforça o papel da emissora como uma plataforma multiplataforma, próxima do público e conectada aos principais acontecimentos do Distrito Federal.”