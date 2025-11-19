RECORD Brasília reúne coordenadores de ciclismo para alinhar detalhes do Bora de Bike – Luzes de Natal Reunião reforça parceria com grupos do DF e antecipa novidades da edição de 06 de dezembro

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília recebeu, nessa terça-feira (18/11), os coordenadores de grupos de ciclismo do Distrito Federal e Entorno para alinhar os preparativos da 18ª edição do Bora de Bike, evento já consolidado no calendário esportivo da capital.

O encontro teve como objetivo apresentar a estrutura planejada, ajustar pontos operacionais e ouvir sugestões das lideranças que participam ativamente da mobilização dos ciclistas. A ação reforça o compromisso da emissora em construir um evento seguro, organizado e conectado à comunidade que mantém o ciclismo vivo na capital.

A edição especial, em formato noturno, terá concentração às 17h, no estacionamento atrás da Biblioteca Nacional, e promete transformar a Esplanada dos Ministérios em um cenário iluminado para celebrar o espírito natalino, a mobilidade consciente e o incentivo à prática esportiva.

Com percurso aproximado de 12 km, o Bora de Bike Luzes de Natal foi pensado para acolher tanto ciclistas iniciantes quanto grupos experientes, garantindo uma pedalada acessível e segura para todos.

As inscrições serão abertas em breve no site boradebike.recordbrasilia.com.br. Os 3 mil primeiros inscritos receberão gratuitamente um kit especial composto por sacochila, squeeze e camiseta.

A retirada será realizada no dia 05/12, das 9h às 19h, na sede da Record Brasília.

Mais do que um passeio ciclístico, o Bora de Bike fortalece a convivência entre diferentes perfis de ciclistas, incentiva hábitos saudáveis e reforça o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável valores que fazem do evento um dos mais esperados do calendário esportivo do DF.