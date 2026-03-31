RECORD Nas Cidades leva serviços, prêmios e transformação à Ceilândia em sua 96ª edição Evento reuniu milhares de pessoas na Praça dos Direitos com ações gratuitas, novidades e o aguardado Caminhão de Prêmios

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

A RECORD realizou neste sábado (28) a 96ª edição do RECORD Nas Cidades, desta vez na Praça dos Direitos da Ceilândia, em um evento marcado por grande participação popular e forte conexão com a comunidade local. Milhares de pessoas estiveram presentes para aproveitar uma programação completa, com serviços gratuitos como vacinação, aferição de pressão e acesso à internet, além de atendimentos oferecidos pelos parceiros da emissora nas tendas.

Um dos destaques desta edição foi o lançamento do quadro “Beleza que Transforma”, que emocionou o público ao promover a transformação completa de uma participante presente no evento, com direito a cabelo, maquiagem e look oferecidos pelos patrocinadores.

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A ação também foi marcada por muitos prêmios: somente no Painel Premiado, foram mais de 10 contemplados, além de diversas outras ativações ao longo do dia. E, como já é tradição, o momento mais esperado ficou por conta do Caminhão de Prêmios, que teve como ganhadora uma moradora da própria Ceilândia, reforçando ainda mais o vínculo da RECORD com a cidade e seu público.

Com mais uma edição de sucesso, o RECORD Nas Cidades segue cumprindo seu propósito de levar serviços, entretenimento e oportunidades para a população do Distrito Federal e Entorno.