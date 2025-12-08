Bora de Bike movimenta Brasília com edição especial iluminada Passeio iluminado fechou o ano com energia contagiante, sorteios de bicicletas e um percurso que iluminou Brasília

CLAUDIO ANDRADE

A RECORD Brasília encerrou o calendário esportivo de 2025 com chave de ouro: a edição Luzes de Natal do Bora de Bike reuniu 3 mil ciclistas neste sábado (06/12), iluminando a Esplanada dos Ministérios em um dos maiores passeios ciclísticos já realizados no Distrito Federal.

Com partida no estacionamento atrás da Biblioteca Nacional, o evento transformou o cartão-postal da capital em um grande espetáculo de luzes, alegria e movimento. Famílias, grupos de pedal, atletas experientes e ciclistas iniciantes pedalaram juntos pelos 12 km de percurso, todos equipados com acessórios luminosos que deixaram o trajeto ainda mais especial.

CLAUDIO ANDRADE

Brasília já é linda mas com o Bora de Bike fica ainda mais inesquecível.

Além do pedal iluminado, a noite também foi marcada pelos sorteios de bicicletas, que levaram ainda mais emoção ao público e fizeram muitos participantes voltarem para casa pedalando felicidade.

CLAUDIO ANDRADE

A edição contou ainda com estrutura reforçada de segurança, hidratação, apoio técnico e ações dos parceiros, garantindo uma experiência acolhedora, organizada e marcante para todos os participantes.

Com essa última pedalada do ano, o Bora de Bike reafirma seu papel como um dos maiores movimentos esportivos do DF, incentivando hábitos saudáveis, mobilidade consciente e união entre os ciclistas do Distrito Federal e Entorno.