RECORD Brasília fortalece o esporte local com a transmissão da semifinal do Torneio Arimatéia Em sua cobertura esportiva, a emissora destaca a força do maior e mais tradicional campeonato de futsal amador da América Latina

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília reforçou, mais uma vez, seu compromisso com o esporte local ao transmitir a semifinal do Torneio Arimatéia de Futsal, nas categorias feminina e masculina. O torneio acontece anualmente em Taguatinga, no Distrito Federal, desde 1979, e já se consolidou como um patrimônio esportivo e cultural da região.

Divulgação RECORD Brasília

Reunindo atletas de diferentes faixas etárias, desde o Sub 11 até o Super Master, nas modalidades masculina e feminina, além de participantes de outros países, o Torneio Arimatéia celebra talento, superação, inclusão e paixão pelo futsal. Ao longo de décadas, o evento ajudou a revelar jogadores, fortalecer projetos esportivos e aproximar a comunidade da prática esportiva.

Divulgação RECORD Brasília

Com a transmissão das semifinais, a RECORD Brasília reforça seu compromisso com o fortalecimento do esporte local, valorizando projetos que transformam vidas, incentivam novos talentos e celebram a tradição do futsal brasileiro.