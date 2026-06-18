Arraiá da RECORD Brasília reúne mercado publicitário, parceiros e autoridades em Brasília Evento promovido pela RECORD Brasília reforçou a importância do relacionamento com o mercado publicitário e celebrou as parcerias que impulsionam a comunicação no Distrito Federal e Entorno

Divulgação RECORD BRASÍLIA ROBERTO BARRETO

O Arraiá da RECORD foi, mais uma vez, um grande sucesso. Realizado nesta quarta-feira (17), o evento reuniu autoridades, representantes do mercado publicitário, parceiros comerciais e convidados especiais em uma noite marcada por celebração, relacionamento e boas conexões.

Promovido pela RECORD Brasília, o encontro já se consolida como uma das ações mais aguardadas do calendário da emissora. Após o sucesso da edição anterior, o Arraiá deste ano superou as expectativas e reforçou a importância de aproximar ainda mais a emissora daqueles que caminham ao seu lado ao longo do ano.

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Entre os convidados estavam representantes de agências, diretores de marketing, lideranças empresariais de diferentes segmentos e anunciantes estratégicos da RECORD Brasília. Parceiros que, ao longo do ano, ajudam a fortalecer a presença da emissora no Distrito Federal e Entorno e a ampliar sua atuação como uma das principais plataformas de comunicação da capital.

Para o diretor-geral da RECORD Brasília, Luciano Ribeiro Tonon, o evento representa muito mais do que uma celebração. “Vivemos em um mundo cada vez mais digital, mas o olho no olho continua fazendo toda a diferença. O Arraiá da RECORD é um momento especial para estarmos juntos”, afirmou.

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O diretor comercial da RECORD Brasília, Douglas Lopes, também ressaltou a importância da presença dos convidados. “É muito gratificante receber parceiros e clientes que, com o tempo, acabam se tornando grandes amigos. Essa relação de amizade simboliza a confiança no nosso trabalho e mostra que estamos construindo algo que vai muito além do comercial”, destacou.

O sucesso do Arraiá reforça o posicionamento da RECORD Brasília como uma emissora próxima do público, conectada ao mercado e presente em diferentes plataformas. Além da força da televisão, a emissora amplia sua atuação por meio do RecordPlus, permitindo que o público acompanhe sua programação de onde estiver, e do R7, um dos maiores portais de notícias do país.

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Com uma noite marcada por celebração, relacionamento e fortalecimento de parcerias, o Arraiá da RECORD encerrou sua edição de 2026 deixando, desde já, a expectativa para o encontro do próximo ano.