Neila Medeiros assume o comando do DF Record na RECORD Brasília Experiência, credibilidade e proximidade com o público marcam a nova etapa de Neila Medeiros no DF Record

Divulgação RECORD Brasília

Com uma trajetória iniciada na televisão em 2001, Neila Medeiros construiu uma carreira marcada pelo profissionalismo, carisma e proximidade com o público. Ao longo dos anos, consolidou seu nome no jornalismo brasileiro, conquistando reconhecimento por sua atuação à frente de importantes telejornais.

Em 2022, Neila passou a integrar a equipe da RECORD Brasília, assumindo a apresentação do DF no Ar, onde rapidamente se tornou uma das principais referências do jornalismo matinal da emissora. Além disso, também esteve à frente da apresentação do Fala Brasil, em rede nacional, ampliando sua presença e consolidando sua experiência em diferentes formatos jornalísticos.

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Divulgação RECORD Brasília

Desde o dia 29 de junho, Neila Medeiros passou a comandar o DF Record, exibido de segunda a sexta-feira, às 19h10. O telejornal leva ao público as principais notícias do Distrito Federal e Entorno com credibilidade, dinamismo e compromisso com a informação.

O DF Record é referência na cobertura dos acontecimentos que impactam a vida da população, reunindo reportagens especiais, prestação de serviço, denúncias, segurança, política, economia e os principais fatos do dia. O telejornal tem como missão informar com responsabilidade e fortalecer a conexão entre a emissora e os telespectadores.

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Ao assumir o comando do DF Record, Neila Medeiros inicia uma nova etapa em sua trajetória na RECORD Brasília, levando sua experiência, credibilidade e proximidade com o público para um dos principais espaços do jornalismo local.

O público pode acompanhar Neila Medeiros no comando do DF Record, de segunda a sexta-feira, às 19h10, na RECORD Brasília.