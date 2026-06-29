Cidade Estrutural recebe a 99ª edição do RECORD nas Cidades com grande participação do público Milhares de moradores aproveitaram serviços gratuitos, atrações para toda a família e concorreram ao Caminhão de Prêmios de R$ 15 mil

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

A RECORD Brasília realizou, no último sábado (27/06), a 99ª edição do RECORD nas Cidades, desta vez na Cidade Estrutural. Gratuito e voltado para toda a família, o evento transformou a manhã dos moradores em um grande momento de prestação de serviços, entretenimento e integração com a comunidade.

Milhares de pessoas passaram pelo Centro Olímpico para aproveitar os diversos serviços gratuitos oferecidos pelos parceiros da emissora, entre eles vacinação, atendimento jurídico, orientações sobre serviços públicos, cursos de capacitação, ações educativas do Detran, demonstrações do Corpo de Bombeiros e outras iniciativas voltadas ao bem-estar da população.

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No palco, a programação foi marcada por muita música, brincadeiras, distribuição de brindes e interação com os apresentadores da RECORD Brasília, que comandaram a festa e animaram o público durante toda a manhã.

O grande destaque da manhã foi o sorteio do Caminhão de Prêmios, que entregou R$ 15 mil em prêmios a um morador da Cidade Estrutural. O anúncio do cupom vencedor foi acompanhado com grande expectativa pelo público, e a comemoração do ganhador encerrou o evento em clima de muita emoção, marcando um dos momentos mais especiais da 99ª edição do RECORD nas Cidades.

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Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

Outro destaque foi o quadro Beleza que Transforma, que presenteou uma participante com uma transformação completa no visual. Com o apoio dos patrocinadores, ela recebeu novos cuidados com os cabelos, maquiagem e um novo look, em uma ação que reforça a autoestima e valoriza histórias da comunidade.

A 99ª edição do RECORD nas Cidades reafirma o compromisso da RECORD Brasília de estar cada vez mais próxima da população, promovendo um evento que une cidadania, entretenimento e prestação de serviços, fortalecendo os laços com a comunidade e proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.