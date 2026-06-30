RECORD Brasília: Criamos histórias que conectam

Divulgação RECORD Brasília

Somos parte da rotina do Distrito Federal e do Entorno, acompanhando de perto as histórias, os desafios e as transformações de quem faz essa região acontecer todos os dias. Estamos presentes onde a vida acontece. Com quase 8 horas diárias de programação regional, produzimos conteúdo local com relevância, agilidade, tecnologia de ponta e, principalmente, com uma equipe que conhece o território, escuta a população e entende a força de cada comunidade. Porque por trás de cada número, 4,5 milhões de telespectadores potenciais, existe uma pessoa. E é com ela que a RECORD Brasília fala.

Mais do que alcançar milhões de telespectadores, a RECORD Brasília se conecta com pessoas. Cada notícia, cada programa, cada projeto e cada ação nasce do compromisso de informar, aproximar e dar voz à população.

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Aqui, comunicação é feita com propósito, responsabilidade e presença. Somos uma emissora local, multiplataforma e em constante movimento, formada por profissionais que acreditam no poder das histórias e no impacto que elas podem gerar.

RECORD Brasília: onde histórias ganham voz.