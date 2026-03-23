RECORD Brasília realiza 19ª edição do Bora de Bike e reúne milhares de participantes em Planaltina (GO) Evento transformou a cidade em um mar verde de ciclistas e reforçou a conexão entre esporte, saúde e comunidade

Divulgação RECORD Brasília

No último domingo, 23 de março, a RECORD Brasília realizou a 19ª edição do Bora de Bike, sendo esta a segunda edição em Planaltina (GO). O evento aconteceu em parceria com a Prefeitura e também integrou as comemorações pelos 135 anos da cidade, celebrando a história do município com esporte, saúde e integração entre a população.

A concentração foi realizada na Praça Central de Planaltina (GO), reunindo milhares de participantes logo nas primeiras horas da manhã. Com um percurso de aproximadamente 6 km, o passeio tomou conta das ruas da cidade em um verdadeiro espetáculo de cores, marcado pela camiseta oficial desta edição: o verde-limão, que transformou o evento em um grande “mar verde” de ciclistas.

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Mais do que um passeio ciclístico, o Bora de Bike reforçou seu propósito de incentivar hábitos saudáveis, promover o bem-estar e estimular o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. A presença de famílias, grupos de pedal e ciclistas iniciantes mostrou, mais uma vez, o caráter democrático e inclusivo do evento.

A edição também contou com a presença do prefeito Cristiomario, que participou da celebração pelos 135 anos de Planaltina (GO), reforçando a importância de iniciativas que promovem qualidade de vida e fortalecem o vínculo com a comunidade.

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Com grande adesão do público e forte engajamento dos participantes, o Bora de Bike consolida-se como um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo da região, reunindo esporte, lazer e conexão em cada edição.