Record nas Cidades celebra 100ª edição com grande festa no Gama e reúne mais de 3 mil pessoas O público teve acesso a diversos serviços gratuitos de saúde e cidadania

Divulgação RECORD Brasília

A 100ª edição do Record nas Cidades entrou para a história neste sábado (25), ao reunir mais de 3 mil pessoas no estacionamento do Shopping Popular Feira Azul, no Gama, em uma grande celebração de cidadania, entretenimento e integração com a comunidade.

Ao longo do dia, o público teve acesso a diversos serviços gratuitos de saúde e cidadania, além de atrações para toda a família, dinâmicas no palco, distribuição de brindes e os tradicionais sorteios de prêmios, que movimentaram o evento do início ao fim.

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Divulgação RECORD Brasília

Um dos momentos mais aguardados foi o grande sorteio do Caminhão de Prêmios, além do sorteio de uma moto elétrica, que tornou esta edição ainda mais especial e marcou a celebração da centésima edição do projeto.

A programação também contou com a participação do projeto Tem Samba na Feira, parceiro desta edição histórica. A apresentação levou música, cultura e muita animação ao palco, reforçando a valorização dos artistas locais e transformando o evento em uma grande festa para as famílias do Distrito Federal.

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Divulgação RECORD Brasília

Para a gerente de Marketing da RECORD Brasília, Ilza Gonçalves, alcançar a marca de 100 edições representa muito mais do que um número.

“Chegar à 100ª edição do Record nas Cidades é motivo de muito orgulho para toda a equipe. Cada evento representa o compromisso da RECORD Brasília em estar presente na vida das pessoas, levando serviços, entretenimento e oportunidades para as comunidades. Ver milhares de famílias reunidas celebrando essa conquista mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar fazendo ainda mais.”

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Durante a programação, a Gerente de Jornalismo Tereza Cristina também relembrou a história do projeto e sua chegada ao Distrito Federal.

“O Record nas Cidades nasceu em Goiânia e foi trazido para Brasília pelo nosso diretor, Luciano Ribeiro, que acreditou no potencial desse projeto de aproximar ainda mais a emissora da comunidade. Hoje, celebrar a 100ª edição é a prova de que essa iniciativa criou raízes, conquistou a população e se tornou um dos maiores projetos sociais e comunitários da RECORD Brasília.”

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Ao longo de sua trajetória, o Record nas Cidades consolidou-se como um dos maiores projetos comunitários do Distrito Federal, impactando milhares de pessoas e fortalecendo os laços entre a emissora, parceiros e a população.