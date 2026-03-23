EMOÇÃO ATÉ O FIM NA FINAL DO CANDANGÃO 2026 RECORD Brasília leva decisão entre Gama e Sobradinho para todo o DF, com título definido nos pênaltis

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília reafirmou seu compromisso com o esporte local ao transmitir, com exclusividade na TV aberta, a grande final do Candangão BRB 2026, que colocou frente a frente duas forças do futebol candango: Gama e Sobradinho.

A decisão foi marcada por muita emoção do início ao fim. Após um duelo equilibrado no tempo regulamentar, o título foi definido nos pênaltis. Melhor para o Gama, que mostrou frieza e precisão nas cobranças e se consagrou campeão pela 15ª vez, ampliando ainda mais sua história vitoriosa no campeonato.

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A cobertura da Record Brasília foi completa e multiplataforma. Além da transmissão ao vivo pela televisão, a emissora acompanhou todos os detalhes da final em suas redes sociais, levando informação, bastidores e interação em tempo real para o público. A grande decisão reuniu cerca de 43 mil torcedores na Arena BRB Mané Garrincha, em uma verdadeira festa do esporte.

O interesse do público também se refletiu na audiência: durante a transmissão da final, a Record Brasília alcançou a liderança por 116 minutos, consolidando o sucesso da cobertura e o engajamento dos telespectadores com o futebol local.

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Ao longo de toda a competição, a emissora esteve presente, transmitindo jogos importantes das rodadas do Candangão BRB 2026 e dando visibilidade aos clubes, atletas e torcedores. A iniciativa reforça o papel da Record Brasília como uma das principais incentivadoras do futebol candango, valorizando talentos locais e fortalecendo a cultura esportiva do Distrito Federal.

Mais do que transmitir partidas, a Record Brasília segue conectando o público às emoções do esporte, promovendo integração, paixão e orgulho pelo futebol da nossa região.