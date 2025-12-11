RECORD Talks reúne presidentes de bancos e autoridades e destaca papel estratégico do sistema financeiro no desenvolvimento do Brasil O Capital que Transforma reuniu representantes do setor financeiro e autoridades públicas para um diálogo qualificado sobre como o sistema financeiro impulsiona o desenvolvimento econômico e social do país

A RECORD Brasília realizou, nesta quarta-feira (10), a segunda edição do RECORD Talks – O Capital que Transforma, para abrir o diálogo de como o sistema financeiro impulsiona o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Estiveram presentes nomes de peso como Wanger Rocha (Presidente do Banco do Nordeste), Nelson Souza (Presidente do BRB), Jean Benevides (VP de Sustentabilidade da Caixa) e Daniel Carvalho (Secretário de Economia do DF).

A programação foi marcada por dois debates estratégicos conduzidos pelos jornalistas Clébio Cavagnolle e Naira Trindade. O primeiro abordou o papel dos bancos regionais como motores da economia local e o apoio a pequenas empresas, enquanto o segundo focou na inclusão financeira como ferramenta de integração nacional e redução de desigualdades.

O Diretor Executivo da RECORD Brasília, Luciano Tonon, ressaltou que “o RECORD Talks é para conectar ideias, setores e propósitos, oferecendo ao país um espaço de reflexão estratégica sobre temas essenciais para o desenvolvimento.” O evento também contou com a presença do superintendente de Rede da RECORD, André Dias, além de representantes de diversas afiliadas da emissora em todo o país. A programação foi transmitida ao vivo pelo YouTube e recebeu cobertura especial no Portal R7.