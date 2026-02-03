RECORD Brasília abre calendário de 2026 com a 94ª edição do RECORD NAS CIDADES na Estrutural Com serviços, cidadania e muita proximidade com a comunidade, a 94ª edição marcou o início das ações do ano na Estrutural

A RECORD Brasília realizou, no sábado (31 de janeiro), a primeira edição de 2026 do projeto RECORD NAS CIDADES. A ação aconteceu na Cidade Estrutural e marcou a abertura da nova temporada do projeto, iniciada com resultados positivos e boa adesão do público. Esta foi a 94ª edição do RECORD NAS CIDADES.

O evento foi realizado no Ginásio Olímpico da cidade, espaço que possibilitou melhor acomodação do público presente, reunindo cerca de 4 mil pessoas ao longo da manhã. A estrutura permitiu mais conforto para a circulação dos participantes e para a realização das atividades previstas.

Durante a programação, a comunidade teve acesso a serviços gratuitos, como atendimentos de saúde e orientações jurídicas, além de ações conduzidas pelos apresentadores e equipes da emissora. No palco, o público acompanhou atrações musicais, dinâmicas interativas e sorteios de brindes.

O momento mais aguardado foi o sorteio do Caminhão de Prêmios, mobilizando a atenção dos moradores que acompanharam a apuração ao vivo.

De acordo com o diretor comercial da RECORD Brasília, Douglas Lopes, a edição marca um início de temporada bem-sucedido e aponta para um ano de avanços no projeto.

“A abertura do calendário na Estrutural foi positiva e mostra que começamos essa nova temporada com bons resultados. Em 2026, o projeto segue com melhorias previstas, construídas em parceria com as marcas que fazem o RECORD NAS CIDADES acontecer”, afirmou.

A edição na Estrutural simboliza a retomada do projeto neste ano. As próximas ações do RECORD NAS CIDADES serão divulgadas ao longo da programação da emissora, mantendo o rodízio entre regiões administrativas do Distrito Federal.