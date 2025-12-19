RECORD Brasília anuncia transmissão do Candangão BRB 2026 Café de lançamento reuniu autoridades, dirigentes esportivos e clubes para celebrar o segundo ano consecutivo da parceria com o futebol do Distrito Federal e entorno

Divulgação RECORD Brasília

A bola já começou a rolar nos bastidores do futebol brasiliense. Pelo segundo ano consecutivo, a RECORD Brasília reafirma seu compromisso com o esporte regional ao anunciar a transmissão oficial do Campeonato Candangão BRB 2026. O lançamento aconteceu nesta quinta-feira (18), durante um café da manhã que reuniu autoridades e dirigentes esportivos.

Conduzido por Manoel de Oliveira, o evento contou com a presença da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos, além dos presidentes dos clubes participantes. A continuidade da parceria representa um marco na valorização dos atletas, das equipes e das torcidas do Distrito Federal.

Divulgação RECORD Brasília

Para Douglas Lopes, diretor Comercial da RECORD Brasília, o projeto vai além da transmissão esportiva:

“A RECORD acredita no esporte como ferramenta de conexão e desenvolvimento. Nosso DNA é apoiar o que é daqui. O Candangão é patrimônio do brasiliense, e a RECORD está pronta para levar essa emoção a cada casa do DF e do entorno.”

A transmissão de 2026 promete repetir e ampliar o sucesso da última edição. Segundo Roberto Munhoz, diretor de Jornalismo da RECORD Brasília, o foco é consolidar a emissora como a casa do futebol local, garantindo ainda mais visibilidade, credibilidade e profissionalismo à competição.