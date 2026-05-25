RECORD Nas Cidades chega ao Riacho Fundo II Em sua 98ª edição, o evento contou com serviços, diversão e um caminhão de prêmios

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

A RECORD Brasília promoveu neste sábado a 98ª edição do RECORD Nas Cidades, desta vez desembarcando no Riacho Fundo II, em um evento que reuniu uma multidão e reforçou o compromisso da emissora com a comunidade. Milhares de moradores compareceram para aproveitar uma vasta gama de serviços gratuitos, incluindo vacinação, aferição de pressão, além de diversos atendimentos prestados pelos parceiros da emissora.

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

Um dos momentos mais marcantes do dia foi o quadro “Beleza que Transforma”, que emocionou o público ao realizar a mudança completa no visual de uma participante escolhida no evento. Com o apoio dos patrocinadores, ela recebeu cuidados de cabelo, maquiagem e um look novo, reafirmando o papel social da ação em transformar vidas e elevar a autoestima.

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A festa também foi repleta de prêmios. Além das dinâmicas no palco e do Painel Premiado, tivemos o sorteio de uma moto elétrica 0km e o tão esperado Caminhão de Prêmios. Ambos ganhadores sendo do Riacho Fundo II. Mostrando como a cidade acolheu o evento RECORD nas Cidades!