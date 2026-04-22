RECORD Brasília realiza edição especial do Record nas Cidades e reúne mais de 10 mil pessoas na Esplanada! Com show de Amado Batista, prêmios e serviços gratuitos, ação transformou a Esplanada em um grande palco de celebração

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

A Record Brasília transformou o aniversário de Brasília em um grande encontro de celebração, serviços e emoção. Nesta terça-feira, 21 de abril, a 97ª edição do “Record nas Cidades” ganhou uma versão especial e tomou conta da Esplanada dos Ministérios, reunindo mais de 10 mil pessoas em um dia marcado por alegria, oportunidades e conexão com o público.

Pensado para toda a família, o evento uniu entretenimento e prestação de serviços gratuitos, reforçando o compromisso da emissora com a população. Um dos momentos mais marcantes foi o show do cantor Amado Batista, que emocionou o público com seus sucessos e fez da comemoração um espetáculo inesquecível.

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Ao longo do dia, o clima de expectativa e entusiasmo tomou conta do evento com sorteios, ativações e muitas oportunidades. O Painel Premiado contemplou mais de 10 participantes, além de outras dinâmicas que mantiveram o público engajado do início ao fim. Entre os momentos mais aguardados, o sorteio de uma moto e do tradicional caminhão recheado de prêmios arrancou aplausos e vibração da plateia.

Mais do que um evento, o “Record nas Cidades” reafirma, a cada edição, seu propósito de estar perto das pessoas, levando serviços, entretenimento e oportunidades reais. Uma iniciativa que transforma encontros em experiências e celebra, junto com o público, o que Brasília tem de mais especial: sua gente.