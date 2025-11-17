RECORD Brasília realiza mais uma edição do Balanço no Entorno em Valparaíso de Goiás Ação da RECORD Brasília reforça compromisso com o Entorno por meio de cidadania e entretenimento

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

No sábado, 15 de novembro de 2025, a RECORD Brasília promoveu o evento Balanço no Entorno na Feira do Céu Azul, no município de Valparaíso de Goiás. A iniciativa levou à comunidade uma manhã recheada de serviços gratuitos, entretenimento e sorteios, reforçando o compromisso da emissora com as cidades do Entorno do Distrito Federal.

A programação contou com atendimentos de saúde, orientações jurídicas e ações de cidadania, além de atrações musicais para animar o público presente.

Para marcar ainda mais o encontro, foram realizados sorteios de prêmios, reforçando a proposta de aproximar a população local de momentos de lazer e inclusão social.

Com essa edição, o Balanço no Entorno reforça sua missão de promover a transformação social por meio de ações que combinam serviço, cultura e reforço comunitário, fortalecendo os laços entre a RECORD Brasília e os moradores da região.