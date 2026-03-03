RECORD nas Cidades chega à 95ª edição com grande público em Santa Maria Música, serviços e a emoção do Caminhão de Prêmios marcaram a manhã especial em Santa Maria.

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília realizou, no sábado, 28 de fevereiro, a 95ª edição do evento RECORD NAS CIDADES, em Santa Maria. O encontro foi gratuito e voltado para toda a família, transformando a manhã da cidade em um grande momento de alegria, serviços e muita animação.

Milhares de moradores passaram pelo local para aproveitar tudo o que foi preparado especialmente para a comunidade. A estrutura garantiu conforto ao público, que circulou pelos estandes com serviços gratuitos, como atendimentos de saúde e orientações jurídicas, além das ativações dos parceiros.

No palco, o clima foi de festa do começo ao fim, com muita música e atrações que animaram a galera. Os apresentadores da emissora comandaram as dinâmicas e interações, arrancando sorrisos e aplausos do público presente.

O momento mais aguardado da manhã foi o sorteio do Caminhão de Prêmios. A cada cupom anunciado, a expectativa tomava conta do público, que acompanhava tudo de perto, em clima de torcida e muita emoção. O tão desejado caminhão, recheado de itens para renovar a casa, arrancou comemorações e marcou o ponto alto do evento.

Durante a ação, a emissora também promoveu sua programação nacional, com destaque para a novela turca Coração de Mãe e o programa Boom, que ganharam visibilidade no pórtico de entrada e no painel premiado, aproximando ainda mais o público dos conteúdos exibidos pela RECORD.

E teve ainda um gesto especial que aqueceu o coração e o almoço de muita gente: a Agenciauto distribuiu arroz carreteiro para a população, reforçando o espírito de parceria e cuidado com a comunidade.

A 95ª edição do RECORD NAS CIDADES em Santa Maria reafirma o compromisso da RECORD Brasília de estar cada vez mais próxima da população, promovendo um evento que une prestação de serviço, entretenimento e momentos inesquecíveis para todas as idades.