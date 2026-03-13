RECORD Brasília reúne coordenadores de ciclismo para alinhar detalhes do Bora de Bike – de Planaltina (GO) Coordenadores de grupos de ciclistas participaram de encontro na emissora para alinhar estrutura, logística e mobilização para a próxima edição do Bora de Bike em Planaltina (GO).

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília recebeu, nesta quinta-feira, 12 de março, coordenadores de grupos de ciclistas para uma reunião de alinhamento sobre o Bora de Bike, que será realizado em Planaltina (GO). O encontro reuniu lideranças que atuam diretamente na mobilização da comunidade ciclística e teve como objetivo apresentar a estrutura planejada para o evento, ajustar pontos operacionais e ouvir sugestões dos participantes.

A iniciativa reforça o compromisso da emissora em construir um evento cada vez mais seguro, organizado e conectado com a comunidade que mantém o ciclismo vivo na região.

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A edição acontecerá no dia 22 de março, com concentração marcada para às 7h, na Praça Central de Planaltina (GO). Nesta edição, a retirada dos kits será realizada no próprio dia do evento, facilitando a participação dos inscritos.

Com percurso aproximado de 6 km, o Bora de Bike foi pensado para acolher desde ciclistas iniciantes até grupos mais experientes, garantindo uma pedalada acessível e segura para todos os participantes.

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As inscrições serão abertas em breve pelo site boradebike.recordbrasilia.com.br. Os mil primeiros inscritos receberão gratuitamente uma camiseta personalizada desta edição, na cor verde-limão.

Mais do que um passeio ciclístico, o Bora de Bike fortalece a convivência entre diferentes perfis de ciclistas, incentiva hábitos saudáveis e reforça o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, valores que fazem do evento um dos mais aguardados do calendário esportivo do Distrito Federal.

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Nesta edição, o evento ganha ainda mais significado: o Bora de Bike será realizado em parceria com a Prefeitura de Planaltina (GO) e também integra as comemorações pelos 135 anos da cidade, celebrando a história do município com esporte, saúde e integração entre a população.