RECORD nas Cidades chega a São Sebastião com serviços, cultura e sorteios Projeto reforça compromisso da emissora com cidadania e serviços à população

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

A RECORD Brasília realizou, neste sábado (29), mais uma edição do Record nas Cidades, desta vez em São Sebastião (DF). A ação movimentou a região e garantiu uma manhã de serviços gratuitos, cultura, informação e interação com a comunidade.

Moradores tiveram acesso a atendimentos de saúde, orientações jurídicas e ações voltadas ao bem-estar, reforçando o compromisso do projeto com a cidadania e o acesso facilitado a serviços essenciais.

‌



A programação contou também com atividades culturais, dinâmicas no palco e atrações para todas as idades. O momento mais esperado ficou por conta do sorteio do Caminhão de Prêmios, que levou emoção e alegria ao público presente.

Com mais esta edição, o Record nas Cidades segue ampliando sua presença nas regiões do DF e Entorno, promovendo inclusão social, entretenimento e aproximação com as comunidades.