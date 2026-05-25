RECORD Brasília reacende a tradição de pintar as ruas com o projeto “Rua que Vibra” O evento reúne moradores e vizinhos em uma grande celebração comunitária

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília, em parceria com o Dia a Dia Atacadista, lançou a ação “Rua que Vibra”, projeto que resgata a tradição de decorar as ruas para celebrar a paixão pelo futebol. A iniciativa convida moradores a enviarem histórias e fotos de suas ruas para concorrer a uma grande festa com churrasco, tintas, música e muita animação.

A primeira das três ruas escolhidas recebeu a ação no último sábado (23), no Riacho Fundo II. O evento reuniu moradores e vizinhos em uma grande celebração comunitária, marcada pela integração e pelo clima de festa.

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Para Ilza Gonçalves, gerente de Marketing da RECORD Brasília, o projeto também desperta memórias afetivas. “É muito especial ver essa tradição sendo resgatada e as famílias reunidas novamente em torno do futebol e da convivência nas ruas”, destacou. Já Alan Spínola, gerente Comercial da emissora, reforçou o impacto da iniciativa. “A ação fortalece a conexão com as comunidades e mostra a importância de marcas parceiras, como o Dia a Dia Atacadista, para levar experiências ao público.”

As próximas duas ruas selecionadas receberão a festa nas próximas semanas, ampliando a vibração e o espírito de comunidade promovidos pelo projeto.