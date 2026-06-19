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RECORD Brasília realiza quatro edições do projeto Rua que Vibra

Projeto passou por diferentes regiões do Distrito Federal, reunindo comunidades em celebrações marcadas por integração, cultura e paixão pelo futebol

Record Brasília|Do R7

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Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília concluiu com sucesso as quatro edições do projeto Rua que Vibra, iniciativa que percorreu Riacho Fundo II, Ceilândia, Sobradinho II e Samambaia, resgatando a tradicional pintura das ruas em celebração ao futebol.

Com atividades para toda a família, música, confraternização entre vizinhos e participação das crianças, o projeto transformou as ruas em espaços de convivência e integração comunitária.


Realizado em parceria com o Dia a Dia Atacadista e a Riacho Tintas, o Rua que Vibra reforçou o compromisso da RECORD Brasília com ações que valorizam a cultura popular, fortalecem o senso de pertencimento e promovem a aproximação com as comunidades do Distrito Federal.

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