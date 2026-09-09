RECORD Brasília leva clima de A Fazenda ao Festival Celeiro Sertanejo Ativação de A Fazenda ganha destaque durante final do Celeiro Sertanejo no Parque da Cidade

Divulgação RECORD Brasilia

Nos dias 5 e 6 de setembro, o Parque da Cidade recebeu a grande final do Festival Celeiro Sertanejo, que reuniu cerca de 5 mil pessoas em dois dias de programação. Além da música e da disputa que revelou um novo talento sertanejo do Distrito Federal, o evento também entrou no clima de A Fazenda, reality show da Record.

Para promover a estreia da nova temporada, a RECORD Brasília preparou uma ativação especial que chamou a atenção do público. Uma cabine de fotos temática foi instalada no espaço e registrou grande movimentação durante os dois dias com filas constantes para participar da experiência.

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A ação também distribuiu chapéus personalizados com a marca de A Fazenda, que rapidamente tomaram conta do evento. O resultado foi um verdadeiro “mar de chapéus brancos” espalhado pelo Parque da Cidade, ampliando a presença visual do reality e envolvendo o público no clima da nova temporada.

A iniciativa aproximou ainda mais A Fazenda do público brasiliense e transformou a divulgação da estreia em uma experiência presencial, unindo entretenimento, interação e conexão com os fãs do programa.