RECORD Nas Cidades reúne moradores do Cruzeiro com samba da ARUC e serviços gratuitos Ao lado da Feira Permanente, o público acompanhou a apresentação do Grupo Cultural Pellinsky e os sorteios de uma moto e do aguardado caminhão de prêmios.

Divulgação RECORD Brasília LUHFIUZA

A Escola de Samba da ARUC deu o ritmo à manhã deste sábado (14) no Cruzeiro. Ao lado da Feira Permanente, a RECORD Brasília reuniu moradores para mais uma edição do RECORD Nas Cidades, com serviços gratuitos, dinâmicas e distribuição de brindes. O Grupo Cultural Pellinsky também se apresentou e integrou a programação cultural do encontro.

No Painel Premiado, a apresentadora Adriane Galisteu enviou um recado ao público do Cruzeiro em uma participação especial sobre o reality A Fazenda. O painel também trouxe um convite para o Bora de Bike, passeio ciclístico da RECORD Brasília que acontece no dia 29 de novembro, com concentração a partir das 7h no Estacionamento 1 do Parque da Cidade.

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Entre os momentos mais esperados da manhã estavam os sorteios de uma moto e do caminhão de prêmios. Dos serviços oferecidos perto de casa aos prêmios que podem transformar o dia a dia de quem os recebe, a edição do Cruzeiro reforçou o propósito do RECORD Nas Cidades de fazer a diferença na vida das famílias do Distrito Federal e Entorno.