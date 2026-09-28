102ª edição do RECORD Nas Cidades leva serviços, música e prêmios a Samambaia Evento contou com apresentação de Lucas Alves, ganhador do Celeiro Sertanejo, oportunidades de emprego e sorteios de uma moto elétrica e do Caminhão de Prêmios

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

Samambaia recebeu, no último sábado (26), a 102ª edição do RECORD Nas Cidades. Com uma programação que reuniu entretenimento, serviços à população e sorteios, o evento reforçou a conexão da RECORD Brasília com as comunidades do Distrito Federal e do Entorno.

Entre os destaques musicais, o público acompanhou a apresentação de Lucas Alves, ganhador do Celeiro Sertanejo, que levou seu talento ao palco e animou a programação.

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As oportunidades de emprego também tiveram espaço nesta edição. A tenda de vagas do Grupo Tesoura de Ouro recebeu candidatos e possibilitou que os participantes deixassem seus currículos, aproximando quem busca uma colocação no mercado de trabalho de novas oportunidades profissionais.

A programação contou ainda com atividades educativas promovidas pela Neoenergia e teatro para as crianças com o Detran, unindo aprendizado e diversão para o público infantil.

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Um dos momentos mais aguardados foi o sorteio de uma moto elétrica e do tão sonhado Caminhão de Prêmios, que levou expectativa e emoção ao evento.

Ao reunir lazer, informação e serviços em um só lugar, o RECORD Nas Cidades fortalece seu compromisso de estar perto da população, valorizar as comunidades e contribuir para o dia a dia dos moradores do Distrito Federal e do Entorno.