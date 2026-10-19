Ressoar Solidário 2026 e RECORD Goiás promovem ação ambiental de sucesso em Goiânia Plantio de árvores nativas no Jardim Pompéia reuniu voluntários e integrou a mobilização à 184ª edição do Balanço Geral nos Bairros, que também antecipou as comemorações dos 94 anos da capital

Divulgação RECORD Goiás

O compromisso com o meio ambiente e a qualidade de vida marcou a realização do Ressoar Solidário 2026, neste sábado, 17 de outubro, em Goiânia. A ação, promovida pelo Instituto Ressoar e pela RECORD Goiás, em parceria com a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), mobilizou voluntários em uma iniciativa voltada à preservação ambiental e à construção de uma cidade mais verde e sustentável.

Realizada na região do Jardim Pompéia, a atividade teve como destaque o plantio de 200 mudas de árvores nativas, reforçando a importância da arborização urbana e do envolvimento coletivo na conservação dos espaços públicos.

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A iniciativa integrou o Ressoar Solidário 2026, movimento nacional de voluntariado do Instituto Ressoar, braço solidário da RECORD, criado em 2005. A proposta reúne emissoras em diferentes estados brasileiros em torno de ações que promovem a sustentabilidade, a responsabilidade social e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades.

Em Goiânia, o plantio ocorreu simultaneamente à 184ª edição do Balanço Geral nos Bairros, também realizada no Jardim Pompéia. O evento reuniu moradores em uma programação de serviços, cidadania e integração comunitária e antecipou as comemorações dos 94 anos de Goiânia, celebrados em 24 de outubro. A iniciativa contou com a presença da vice-prefeita coronel Cláudia Lira, reforçando a importância da parceria entre o poder público, as instituições e a comunidade.

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A união dos dois projetos ampliou o alcance da mobilização, associando a prestação de serviços à conscientização ambiental e ao compromisso com o futuro da capital. Além de contribuir para a ampliação da cobertura vegetal e para a melhoria do ambiente urbano, a ação destacou a importância da participação da sociedade na construção de espaços públicos mais verdes, saudáveis e acolhedores.

Entusiasta dos projetos da emissora, Cícero Rocha, diretor da RECORD Goiás, destaca: “O sucesso do Ressoar Solidário 2026, juntamente com o Balanço Geral nos Bairros, reafirma que a união entre instituições, voluntários e comunidade pode transformar boas iniciativas em benefícios concretos para a cidade. ”

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Mais do que plantar árvores, a ação deixou uma mensagem de responsabilidade coletiva e cuidado com o meio ambiente e com as próximas gerações, celebrando também o compromisso com uma Goiânia cada vez melhor para seus moradores.