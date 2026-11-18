RECORD Goiás realiza SIPAT 2026 com foco na saúde, no bem-estar e na segurança dos colaboradores Programação acontece nos dias 16, 17 e 18 de novembro, com palestras, atividades e ações de conscientização no ambiente de trabalho

Divulgação RECORD Goiás

A RECORD Goiás promove, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT 2026). A iniciativa reúne palestras e atividades voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos colaboradores, com abordagens sobre saúde física e emocional e cuidados no ambiente profissional.

Além da programação presencial, a emissora também desenvolveu peças de endomarketing com mensagens e orientações sobre segurança no dia a dia da empresa. A proposta é ampliar a conscientização dos colaboradores, incentivar atitudes preventivas e reforçar a importância de cada um na construção de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

‌



Divulgação RECORD Goiás

Organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), em parceria com o setor de Recursos Humanos, através do gerente Elizeu Albuquerque e das colaboradoras Eliana Padilha e Carmem Lopes, a SIPAT integra as ações permanentes da RECORD Goiás voltadas à valorização das pessoas e à promoção de uma cultura de prevenção, cuidado e responsabilidade coletiva.