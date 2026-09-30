Balanço Geral nos Bairros reúne cidadania, música e diversão em grande festa na região Oeste de Goiânia 183ª edição do projeto da RECORD Goiás encerrou semana de serviços públicos e sorteou caminhões de prêmios, um ano de compras grátis e uma moto zero quilômetro

Divulgação RECORD Goiás LeoMacario_(62)991282112

O Residencial Buena Vista I, na região Oeste de Goiânia, foi tomado pela alegria no último sábado, 26/09. A comunidade recebeu a 183ª edição do Balanço Geral nos Bairros, projeto da RECORD Goiás que levou uma programação especial de cidadania, serviços, música, entretenimento e quatro grandes prêmios aos moradores.

A ação encerrou uma semana de serviços públicos realizada pela Prefeitura de Goiânia na região. Durante o período, os moradores tiveram acesso a atendimentos nas áreas social e de saúde, incluindo serviços relacionados ao CadÚnico, consultas, exames e atendimento oftalmológico no CMEI do Buena Vista I.

‌



No sábado, a programação do Balanço Geral nos Bairros ampliou a oferta de serviços e atividades gratuitas. O Sesc participou com oficinas e atendimentos, enquanto o Hemocentro realizou uma ação de coleta de sangue, reforçando a importância da solidariedade e da doação para salvar vidas. A Tektron também esteve presente, contribuindo para a segurança do evento e apresentando produtos da marca.

Música e diversão para a comunidade - Além dos serviços, a manhã foi marcada por muita música. O grupo de pagode Levemente Sensual comandou a animação do público antes dos sorteios. Depois, a dupla sertaneja Mayke e Rodrigo colocou os moradores para cantar e transformou a festa em um grande encontro de música e diversão.

‌



Mas a expectativa maior ficou por conta dos quatro grandes sorteios preparados para a comunidade.

Quatro prêmios que fizeram a festa - A Irmãos Soares colocou em jogo um caminhão de prêmios. A disputa reuniu mais de 100 mil cupons, e quem levou o prêmio para casa foi Joana Machado Barbosa, moradora do próprio Residencial Buena Vista I.

‌



Na sequência, a Móveis Estrela sorteou um caminhão carregado de móveis e eletrodomésticos. A vencedora foi Alzira Moreira da Silva.

O Supermercados Tatico realizou o sonho de um consumidor ao oferecer um ano de compras grátis. O prêmio foi para o operador de máquinas Edvan Costa Rios.

‌



E para fechar a manhã em grande estilo, a Bull Motors sorteou uma moto zero quilômetro. A contemplada foi Marlene Martins Freitas, que estava na casa do filho quando foi chamada para acompanhar a festa e acabou surpreendida pela notícia.

A 183ª edição do Balanço Geral nos Bairros reforça a proposta do projeto de aproximar a RECORD Goiás das comunidades com uma programação que combina prestação de serviços, cidadania, informação, música, entretenimento e oportunidades para o público.

Com participação de moradores, parceiros e equipes envolvidas na realização da ação, a edição de setembro terminou em clima de celebração no Residencial Buena Vista I.

E a festa não para: em outubro, o Balanço Geral nos Bairros tem mais uma edição preparada para levar cidadania, diversão e grandes surpresas aos goianos.