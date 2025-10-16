‘Bora de Bike’ chega à 42ª edição e promete movimentar Goiânia neste domingo O passeio é gratuito e aberto a todos, acolhendo desde ciclistas iniciantes até os mais experientes

O passeio ciclístico Bora de Bike, promovido pela RECORD Goiás, chega à sua 42ª edição no próximo domingo, 19 de outubro. A largada e a chegada serão em um dos cartões-postais da capital, o Parque Areião, localizado na região sul de Goiânia.

O percurso tem 15 km e contará com um esquema especial de segurança, com agentes de trânsito, trios elétricos animando o caminho e pontos de hidratação para os participantes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sábado, 18/10, pelo site www.boradebike.com.br. Os primeiros 2.000 inscritos recebem um kit especial com camiseta, mochila e squeeze.

O evento conta com o apoio de diversos parceiros, tanto do setor público quanto privado, reforçando o compromisso com a mobilidade segura e sustentável.

O Bora de Bike é um convite para pedalar por um trânsito mais respeitoso, onde ciclistas e motoristas convivam com harmonia, evitando acidentes e preservando vidas.

Na chegada, o público vai se divertir com uma festa animada e participar do sorteio de seis bicicletas novas. E ainda há um prêmio especial: a bicicleta infantil mais criativa leva um vale de R$ 1.000,00.

O passeio é gratuito e aberto a todos, acolhendo desde ciclistas iniciantes até os mais experientes. Mais uma vez, o Bora de Bike reafirma sua missão de transformar a cidade em um espaço mais humano, saudável e sustentável.

A primeira edição aconteceu em 2012, reunindo cerca de 2.000 ciclistas no centro de Goiânia. Ao longo dos anos, o evento cresceu e, em edições recentes, atrai mais de 6.000 pessoas, entre ciclistas profissionais, amadores e quem pedala por lazer, sempre com muita animação e a participação de profissionais da emissora.

Além de Goiânia, o passeio já passou por Trindade, Anápolis, Goianira, Pirenópolis e Caldas Novas, consolidando-se como uma tradição que une esporte, lazer e consciência no trânsito.