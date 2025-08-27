RECORD Goiás lança documentário sobre o processo de recuperação do Rio Araguaia em evento com autoridades Documentário produzido pela RECORD Goiás mostra os encantos e riquezas do Araguaia Record Goiás|Do R7 27/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 17h17 ) twitter

Na noite desta terça-feira (26/08), a RECORD Goiás realizou, no Cinex, em Goiânia, o lançamento oficial do documentário Raízes do Araguaia. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que prestigiou a iniciativa e destacou a importância da preservação do rio, considerado um dos maiores patrimônios naturais do Brasil.

Apresentado pelo jornalista Carlos Magno, o documentário registra a beleza, a história e, sobretudo, o processo de recuperação do Rio Araguaia, com foco nas ações do Programa Juntos pelo Araguaia, lançado em 2019 em Aragarças (GO). A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Governo de Goiás, busca recuperar áreas degradadas, promover o reflorestamento no bioma Cerrado e garantir maior disponibilidade e qualidade da água para as próximas gerações.

Durante o lançamento, o diretor executivo da RECORD Goiás, Cícero Rocha, ressaltou o compromisso da emissora com a valorização do que é essencial para a sociedade. “Dar visibilidade ao projeto Juntos pelo Araguaia por meio desse documentário faz parte do DNA da Record: valorizar o que é importante e contribuir para preservar e recuperar o meio ambiente. Essa iniciativa reforça também o papel do nosso projeto RECORD no Araguaia, que além de promover lazer e interação das marcas com o público, tem a responsabilidade de alertar que todos nós devemos cuidar desse patrimônio natural”, afirmou.

O documentário será exibido na RECORD Goiás em duas partes, nesta quinta-feira (28/08) e sexta-feira (29/08), às 19h10, dentro do telejornal Goiás Record, apresentado por Nahyara Moura e Carlos Magno. A produção também será transmitida para todo o Brasil e até internacionalmente pela Record News, em data a ser definida.

Produzido dentro do projeto RECORD no Araguaia, Raízes do Araguaia une jornalismo, cultura e conscientização ambiental. O documentário foi realizado por uma equipe multidisciplinar da Record Goiás e mostra como a união entre poder público, sociedade e produtores rurais pode transformar o futuro do rio e de toda a região.

