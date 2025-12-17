Noite de festa para o futebol goiano Evento de lançamento evidencia a relevância do Goianão no cenário esportivo nacional

O futebol que move paixões, une torcidas e escreve histórias ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (15). A RECORD Goiás oficializou e celebrou a transmissão do Goianão 2026 Novo Mundo, consolidando um marco importante para o esporte local e reafirmando o compromisso da emissora em valorizar o futebol goiano, seus craques e sua torcida.

O evento reuniu a diretoria da RECORD Goiás, representada por Cícero Rocha, Diretor Executivo; Dário Valentino, Diretor Comercial; e Leonardo Habib, Diretor de Jornalismo, reforçando a união, a força do projeto e o investimento em uma cobertura moderna, próxima do torcedor e à altura da grandeza do campeonato.

Prestigiaram este momento especial importantes representantes da RECORD nacional: André Dias, Superintendente de Rede; Alarico Naves, Superintendente Comercial Multiplataforma; Antonio Guerreiro, Vice-Presidente de Jornalismo; Claudio Barres, Diretor Comercial de Rede; e Wagner Torreti, Diretor de Estratégias Digitais Multiplataforma da Rede, evidenciando a relevância do Goianão no cenário esportivo nacional.

A noite também foi marcada pela presença do Vice-Governador Daniel Vilela, além de membros da Federação Goiana de Futebol e dos presidentes dos clubes goianos, fortalecendo a parceria que valoriza o futebol estadual, fomenta o esporte e aproxima ainda mais o campeonato do público.

A RECORD Goiás agradece aos parceiros comerciais e institucionais que acreditam neste projeto e caminham ao nosso lado para transformar cada rodada em espetáculo, cada jogo em emoção e cada gol em celebração.

2026 já começou na RECORD Goiás. O Goianão é nosso. Vamos juntos!