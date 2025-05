Bora de Bike chega à 40ª edição e colore as ruas de Goiânia com alegria, saúde e boas energias O passeio é uma corrente do bem que mostra que é possível e necessário harmonizar bicicletas e carros no trânsito Record Goiás|Do R7 21/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h23 ) twitter

Divulgação RECORD Goiás

Se tem algo que faz bem pra saúde, pro coração e até pro trânsito das cidades é pedalar! E é com essa vibe que a RECORD GOIÁS celebrou a 40ª edição do Bora de Bike, um dos maiores eventos ciclísticos de Goiás.

Uma iniciativa pioneira no estado entre emissoras de TV, reunindo forças com o poder público, empresas privadas e grupos de pedal para transformar as ruas em verdadeiras avenidas de alegria sobre duas rodas.

Desta vez, em comemoração ao “Maio Amarelo”, com saída e retorno do pátio do Detran, na Cidade Jardim, na manhã do domingo, 18/05.

Divulgação RECORD Goiás

O passeio é totalmente aberto ao público e não precisa ser ciclista de longa data. Com um esquema especial de segurança e apoio no trânsito, qualquer um pode participar, seja estreante ou veterano do pedal.

A festa começou logo na concentração, onde os participantes foram recebidos com muita animação pelos apresentadores, repórteres e equipe da RECORD Goiás. Teve mesa de frutas, massagens, exercícios de aquecimento e, claro, muita energia positiva. Tudo pensado pra promover saúde, segurança e respeito no trânsito.

E se a bike estivesse precisando de um cuidado, sem estresse: teve oficina no local para pequenos ajustes!

A inscrição é gratuita e feita pelo site oficial do evento. Quem se inscreveu ganhou um kit super especial com camiseta, squeeze e sacochila pra já entrar no clima.

O percurso foi de 15 quilômetros, sempre acompanhado por agentes de trânsito e trios elétricos liderados pelos apresentadores da Record TV Goiás — que garantem a diversão com brincadeiras e aquela dose extra de descontração.

Divulgação RECORD Goiás

Ao longo do caminho, pontos de hidratação garantem o bem-estar de todo mundo. E na volta, mais festa. O encerramento, sempre cheio de animação e boas vibrações, celebrando a união entre saúde, mobilidade e cidadania, teve sorteio de seis bikes novinhas.

Desde sua primeira edição, em agosto de 2012, quando duas mil pessoas coloriram o centro de Goiânia, o Bora de Bike só cresceu. Já foram 40 edições, inclusive noturnas, reunindo cerca de cinco mil ciclistas por evento — uma verdadeira corrente do bem que mostra que sim, é possível e necessário harmonizar bicicletas e carros nas ruas.