RECORD Goiás é destaque no 12º Prêmio SEBRAE de Jornalismo Reportagens da emissora ganham reconhecimento e reforçam a força do empreendedorismo no estado Record Goiás|Do R7 19/09/2025 - 10h14 (Atualizado em 19/09/2025 - 10h14 )

Divulgação RECORD Goiás

Aberta a temporada de premiações de final de ano do jornalismo goiano, promovida por diversos órgão e instituições públicas e privadas, a RECORD Goiás tem mais um motivo para comemorar. Na noite de quinta-feira (18/09), durante a 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – etapa estadual em Goiás, a repórter Kamila Rodrigues conquistou o 2º lugar na categoria Jornalismo em Vídeo com a reportagem “Empreendedorismo histórico e cultural fortalece identidade goiana”.

A conquista foi compartilhada com a equipe que fez parte dessa produção: a editora de texto Patrícia Triers, o editor de imagens Fausto Neto e os cinegrafistas Carlos Martins e Helder Vieira.

Divulgação RECORD Goiás

E as comemorações não param por aí! Na categoria Jornalismo Universitário, a estagiária Kezia Pimentel também brilhou, ficando em 2º lugar com a reportagem impressa “Elas criam, cuidam e comandam: mulheres redefinem o empreendedorismo em Goiás”.

O prêmio reconhece trabalhos que destacam temas como inovação, startups, bioeconomia, inclusão produtiva e transformação digital.

Esse resultado mostra o talento, a dedicação e a paixão que movem o jornalismo da RECORD Goiás. Estamos prontos para contar cada vez mais histórias que inspiram e transformam. Que venham mais prêmios!