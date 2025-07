RECORD no Araguaia mostra as belezas do rio em ações especiais Que saudade do nosso Araguaia! A RECORD GOIÁS convida você a viver a temporada mais vibrante do ano Record Goiás|Do R7 11/07/2025 - 10h10 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h10 ) twitter

Divulgação RECORD Goiás

Mais uma vez, desembarcamos às margens do Rio Araguaia e antecipamos o verão com uma proposta ainda mais intensa: mais quente, mais viva, mais nossa.

RECORD no Araguaia é mais que cobertura jornalística. É um projeto ousado, grandioso — que transforma a natureza em palco e a televisão em experiência.

E tudo começa pelas cores do projeto. O laranja da nossa identidade não é só visual: é o calor do sol nos pores do sol inesquecíveis, é a energia pulsante de cada gravação, de cada encontro, de cada história contada à beira do rio.

Nossa estampa é um retrato da vida. Carrega a fauna e a flora que fazem do Araguaia um verdadeiro santuário. O verde das matas, o voo das aves, o som das águas — tudo traduzido para lembrar que diversão consciente é também preservar o meio ambiente.

Mais do que mostrar, queremos proporcionar um verão antecipado em que o público se conecta com a beleza do Araguaia — e com quem leva essa beleza até a sua casa: nossos apresentadores, nossa equipe, nossa marca.

Porque onde a RECORD vai, vai junto a emoção, a alegria e o compromisso com quem assiste.

Durante dois finais de semana de julho, levamos o telespectador direto para as areias do Araguaia, sem sair de casa. Programas especiais ao vivo, direto de Aruanã, com espaços exclusivos de lazer, esporte, natureza e interação. Links, shows, diversão — tudo com o nosso melhor: alegria contagiante.

E se perder alguma coisa, é só correr para o nosso canal no YouTube.

RECORD no Araguaia 2025. Em Goiás, o verão já começou.