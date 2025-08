Arena RECORD encerra temporada 2025 no Rio Araguaia com sucesso absoluto Com parcerias consolidadas e resultados positivos, a emissora já anuncia: em 2026 tem mais Record Goiás|Do R7 05/08/2025 - 09h36 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h39 ) twitter

Divulgação RECORD Goiás

A edição 2025 da Arena RECORD foi um verdadeiro sucesso. Com 25 dias de atividades às margens do Rio Araguaia, em Aruanã, o projeto consolidou-se como um dos maiores cases de engajamento e visibilidade da emissora, unindo entretenimento, jornalismo e interatividade com o público goiano.

Ao longo de quase três meses de cobertura, a equipe da RECORD GOIÁS percorreu os mais de 300 quilômetros para transformar a temporada do Araguaia em um espetáculo de conteúdo. Com transmissões ao vivo, reportagens especiais, programação adaptada e estrutura de ponta, a Arena atraiu milhares de visitantes e se tornou ponto de encontro para quem curtiu o verão goiano.

Presença marcante e programação diferenciada - Com mais de 100 entradas ao vivo e 20 reportagens produzidas por nomes como Divino Rufino, Kamylla Rodrigues, Paulo Henrique, Fred Silveira e Gabriel Almeida, a Record Goiás levou os estúdios para perto do público. Os programas Goiás no Ar, Cidade Alerta, Agro Record e Balanço Geral ganharam edições especiais gravadas diretamente da Arena Record.

Durante o dia, o foco estava nas praias e nas histórias que movimentavam a região. À noite, o espaço se transformava em um grande palco de lazer, música e integração, com shows, ações promocionais, distribuição de brindes e muita diversão para todas as idades.

Estrutura de grandes eventos - Foram mobilizados caminhões, câmeras, luzes e mais de 5 mil metros de cabos. Engenheiros, técnicos, cinegrafistas, motoristas e profissionais de diversas áreas — como marketing, jornalismo e comercial — trabalharam juntos para garantir o sucesso da operação.

A Arena RECORD reafirma, mais uma vez, a vocação da emissora para grandes coberturas e ativações de marca que geram resultados expressivos para parceiros públicos e privados.

Legado que permanece -A estrutura foi desmontada no início de agosto, mas o legado permanece nas histórias contadas, nas memórias criadas e nas imagens que marcaram mais uma temporada histórica no Araguaia.

Com parcerias consolidadas e resultados positivos, a RECORD GOIÁS já anuncia: em 2026 tem mais. A Arena RECORD volta ainda maior, mais interativa e atrativa para o público goiano.

