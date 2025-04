RECORD Goiás marca presença na Tecnoshow 2025 Com um estande interativo e inovador, a emissora promoveu uma conexão entre o campo e a cidade Record Goiás|Do R7 16/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 10h46 ) twitter

Divulgação RECORD Goiás

O agronegócio brasileiro esteve em destaque na semana passada com a realização da 22ª edição da Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO) — uma das maiores feiras de tecnologia rural da América Latina. E a RECORD Goiás marcou presença de forma efetiva no evento.

Com um estande interativo e inovador, a emissora promoveu uma conexão entre o campo e a cidade. O espaço contou com estrutura para entrevistas, podcasts, entradas ao vivo e uma edição especial do Agro RECORD, reforçando a cobertura completa da feira.

A Tecnoshow Comigo 2025 aconteceu de 7 a 11 de abril, reunindo expositores de todo o Brasil e atraindo visitantes de diversas partes do mundo. Além de ter sido palco para fechamento de negócios, a feira também foi referência na atualização sobre as principais tendências do setor e na apresentação de tecnologias que aumentaram a produtividade no campo.

Durante os cinco dias de evento, mais de 150 mil visitantes — um crescimento de 10% em relação à edição anterior — e 695 expositores. A expectativa era de que o volume de negócios superasse os R$ 10 bilhões, com alta de 5%.

A programação da feira incluiu 300 horas de palestras, distribuídas em três auditórios, com especialistas que abordaram os principais desafios e soluções para o futuro do agronegócio.

Na área de pecuária, o evento contou com cerca de 800 animais, incluindo bovinos de corte e leite, equinos, muares, ovinos, peixes, pôneis e cães pastores. Foram realizadas palestras sobre saúde animal, nutrição e manejo.

No setor de paisagismo, foram previstas 100 mil mudas ornamentais de 12 espécies diferentes, além de 6 mil vasos com flores para o painel destaque.

Outro diferencial desta edição foi a infraestrutura: a feira contou com um heliponto com capacidade para até 12 aeronaves e um espaço exclusivo para a imprensa, totalmente climatizado, com internet de alta velocidade, estúdios rotativos, coworking e ambiente para coletivas de imprensa.

O estande da RECORD Goiás se destacou entre os visitantes, consolidando a emissora como uma aliada dos grandes eventos que movimentam a economia, a cultura e a valorização do estado de Goiás.

