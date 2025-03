Goiás RECORD faz aniversário e chega à maioridade Uma história que começou em 2007 e que segue firme, informando e impactando a vida dos goianos Record Goiás|Do R7 13/03/2025 - 16h15 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h15 ) twitter

Divulgação RECORD Goiás

Neste mês de março, o telejornal Goiás RECORD completa 18 anos, consolidado como um dos noticiários de maior audiência e credibilidade no estado. E esse reconhecimento não é por acaso. Com um jornalismo sério, ágil e de qualidade, conquistou a confiança do telespectador. Uma história que começou em 2007 e que segue firme, informando e impactando a vida dos goianos.

Ao longo dessas quase duas décadas, nenhum caso de grande repercussão deixou de passar pelo Goiás RECORD. Muitos deles, inclusive, surgiram como matérias exclusivas e se tornaram destaque em todo o país. Foram incontáveis reportagens especiais, sempre trazendo informações precisas, emoção e o respeito que os fatos e personagens envolvidos merecem.

O Goiás RECORD é companhia diária dos goianos. “Um programa que vimos nascer, crescer e agora atingir a maioridade. Para todos nós que fazemos parte desse time, é um orgulho contribuir para o jornal de maior credibilidade de Goiás” ressalta o jornalista Carlos Magno, apresentador e repórter do programa desde a primeira edição.

E para celebrar essa trajetória, na noite de 07/03, aconteceu uma edição especial do Goiás RECORD. O telejornal trouxe reportagens exclusivas, o último capítulo de uma série especial sobre grandes coberturas e os bastidores do programa, links ao vivo e, claro, muita informação de qualidade.

Divulgação RECORD Goiás

A transmissão foi realizada ao vivo diretamente do Centro Cultural Oscar Niemeyer, um dos mais belos cartões-postais de Goiânia, que também comemora 18 anos. A escolha desse local é um simbolismo perfeito: assim como o Goiás RECORD, o Centro Cultural se tornou um marco para o estado, um espaço que representa a cultura, a história e a identidade goiana. Que venham mais e mais anos de uma história feita com pessoas e para pessoas.

