Balanço Geral nos bairros: 15 anos de proximidade e cidadania O que começou de forma modesta rapidamente conquistou o coração da população Record Goiás|Do R7 25/02/2025 - 10h55 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Goiás

Um ano para celebrar um marco especial, a RECORD GOIÁS festeja os 15 anos do Balanço Geral nos Bairros. Para comemorar, o projeto ganhou um selo comemorativo, a equipe do staff novos uniformes, e também promete muitas novidades ao longo dos próximos meses, tanto para os telespectadores quanto para o público que participa ativamente das edições.

Desde sua primeira edição, em fevereiro de 2010, ao lado do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, o evento tem se consolidado como um verdadeiro exercício de cidadania. O que começou de forma modesta rapidamente conquistou o coração da população, crescendo a cada ano. Hoje, após 166 edições, o Balanço Geral nos Bairros é uma tradição aguardada por milhares de pessoas. A última aconteceu exatamente no dia 22 de fevereiro, no Jardim Guanabara, em Goiânia e foi muito prestigiada.

A cada edição, um bairro diferente da capital, região metropolitana ou interior recebe uma verdadeira força-tarefa de serviços essenciais. Em torno de 100 profissionais da emissora se mobilizam para garantir o melhor atendimento à população, oferecendo emissão de documentos, assistência médica e odontológica gratuita, além de diversas opções de lazer e entretenimento para toda a família. Para muitos participantes, essa é a oportunidade de tirar a primeira carteira de identidade ou regularizar documentação essencial.

O público comparece em peso: a média gira em torno de 10 mil pessoas por edição, chegando a um recorde de mais de 25 mil participantes em 2013, durante as comemorações dos 80 anos de Goiânia.

‌



A transmissão ao vivo, comandada por Oloares Ferreira a partir das 13h, é um dos momentos mais aguardados do evento. O programa leva informação e interatividade ao telespectador, mas o ponto alto é, sem dúvida, o sorteio dos grandes prêmios. Entre os itens mais desejados estão caminhões recheados de móveis, materiais de construção para reformas e até um ano de supermercado gratuito.

Durante a pandemia, em 2020, o evento precisou se reinventar. Com as edições realizadas nos estúdios da emissora e sorteios online, a iniciativa se manteve ativa, respeitando todos os protocolos sanitários. No entanto, com a retomada dos encontros presenciais, a conexão com o público voltou ainda mais forte.

Agora, 15 anos depois, o Balanço Geral nos Bairros segue fiel ao seu compromisso de aproximar a Record Goiás da população, promovendo cidadania e espalhando alegria a cada edição. O sucesso do projeto é reflexo da dedicação de toda a equipe envolvida e do carinho do público, que abraça essa iniciativa com entusiasmo. Que venham mais 15 anos de histórias, conquistas e momentos inesquecíveis!

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Goiás